2019-10-15T04:52:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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Погода 15-18 октября 2019 года в Алтайском краеПогода 15-18 октября 2019 года в Алтайском краеФото: Анна СЕМИНА
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Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о непогоде.

Так, с 15 по 18 октября ожидаются небольшие дожди, в южных и восточных районах - порывы ветра до 21 м/с. При этом местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

- В связи с такой погодой высока вероятность лесных и степных пожаров, возможно увеличение бытовых пожаров, - сообщают сотрудники МЧС.

Специалисты рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, во время отдыха на природе не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты и спички (особенно из окон авто), не позволять детям играть с огнем.

Во время сильного ветра лучше всего находиться в помещении, а на улице держаться подальше от деревьев, щитов, слабозакрепленных конструкций.

Подразделения краевого МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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