МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности на Алтае
Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о непогоде.
Так, с 15 по 18 октября ожидаются небольшие дожди, в южных и восточных районах - порывы ветра до 21 м/с. При этом местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).
- В связи с такой погодой высока вероятность лесных и степных пожаров, возможно увеличение бытовых пожаров, - сообщают сотрудники МЧС.
Специалисты рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, во время отдыха на природе не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты и спички (особенно из окон авто), не позволять детям играть с огнем.
Во время сильного ветра лучше всего находиться в помещении, а на улице держаться подальше от деревьев, щитов, слабозакрепленных конструкций.
Подразделения краевого МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи.
Телефон пожарно-спасательной службы - 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.
ИСТОЧНИК KP.RU