МАЗ задавил пешехода в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-14T14:46:11+03:00

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб рабочий. ДТП произошло в понедельник, 14 октября в 6.05 на шоссе Ленточный Бор в месте производства дорожных работ.

- По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ 1986 года рождения при движении задним ходом допустил наезд на пешехода мужчину 1994 года рождения, который стоял позади автомобиля, - сообщает региональный полицейский главк.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU