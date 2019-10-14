Алтайские депутаты рассмотрят законопроект бюджета на 2020 год

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-14T14:43:11+03:00

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Депутаты алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

- Исполнение уже принятых решений – это обязательные условия для того, чтобы мы вместе двигали край в направлении развития, которое соответствовало бы представлениям наших жителей, - сказал Виктор Томенко во вступительном слове.

Прогноз разработан на основе уточненных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в двух вариантах – консервативном и базовом.

Министр финансов Данил Ситников представил проект краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Обозначены основные приоритеты бюджетного планирования при формировании проекта закона о бюджете:

- безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, в том числе по увеличению заработной платы;

- финансовое обеспечение реализации региональных проектов в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204;

- обеспечение реализации планируемых мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поблагодарил губернатора и представителей правительства за конструктивный диалог и пожелал успешного прохождения процедур принятия закона о бюджете на 2020 год и плановый период.

ИСТОЧНИК KP.RU