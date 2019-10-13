2019-10-13T14:42:55+03:00
Дом. Семья

Следы медведей нашли всего в 70 км от Барнаула

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: паблик Barnaul 22Фото: паблик Barnaul 22
Изменить размер текста:

Косолапые медведи прошлись совсем недалеко от Барнаула. Жители Алтайского края увидели следы животных в Тальменском районе.

Жительница Тальменского района поделилась фото и видео медвежьих следов в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Фотографии совсем недалеко от населенного пункта - в 700 метрах от села Анисимово.

На них четко видны маленькие и большие следы животных. Ранее сообщалось, что на территорию региона мигрировали медведи, кабаны, волки и другие животных из горящих лесов Красноярского края. Теперь жители Алтайского края время от времени встречают хищников в лесах.

Косолапые спокойно осваивают новые территории и готовятся к спячке. Животных уже видели в Целинном, Троицком и Мамонтовском, Калманском, Первомайском и Косихинском районах.

Как говорят эксперты, медведи не должны нападать на людей. Однако они могут позариться на домашний скот. Также звери могут попытаться есть мусор и разорять пасеки. В скором времени животные должны уйти в спячку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«АлтайБаскет» начал сезон с уверенной победы в гостях
Алтайские активисты вышли на митинг с призывами отремонтировать Дом культуры
Алтайский депутат высказался об убийстве девочки в Саратове
Сообщество барнаульцев вновь организовало субботник в ленточном бору
Губернатор Виктор Томенко сходил на выступление команды КВН «Дети Лейтенанта Шмидта»
Вторая Жасминная. Барнаульцы незаконно перегородили дорогу в лес
Алтайский митрополит освятил завод «Русская кожа»
Найден пропавший без вести в декабре житель Новоалтайска
В Алтайском крае будут судить мужчину за попытку сжечь жену
На Алтае произошло очередное землетрясение
«Славгородскому насильнику» предъявили обвинение
Барнаулец разбился после падения из окна многоэтажки
В барнаульской «Ленте» женщина пыталась соблазнить охранника в неоплаченных колготках
Барнаулец предложил построить красивую интерактивную башню на набережной
Детсад-ясли в жилом квартале 2009а Барнаула достроят к концу декабря
Во Власихе после скандала с могилами придумали увольнение смотрителя кладбища
В Барнауле Старый мост закроют на два года из-за ремонта
Boeing с треснувшим стеклом вторые сутки не может вылететь из Барнаула
В Заринске оборудовали хореографический класс благодаря программе «Стальное дерево»
Обустроить памятники и поднять зарплаты: какие предложения внесут в бюджет Алтайского края на 2020 год
Из-за высокой пожароопасности на Алтае объявили штормовое предупреждение
Микробиологический ликбез: вездесущие стафилококки
Выбрать любимое кресло в самолете просто!
В Барнауле пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»
Алтайская прокуратура наказала районную администрацию за незаконное введение режима ЧС
Львы сыграли в футбол
В мэрии Славгорода провели обыски и изъяли документы
Крутая отмазка. Выпивший водитель алтайского автобуса заявил, что перепутал пиво с кофе