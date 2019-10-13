Следы медведей нашли всего в 70 км от Барнаула

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-13T14:42:55+03:00

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Косолапые медведи прошлись совсем недалеко от Барнаула. Жители Алтайского края увидели следы животных в Тальменском районе.

Жительница Тальменского района поделилась фото и видео медвежьих следов в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Фотографии совсем недалеко от населенного пункта - в 700 метрах от села Анисимово.

На них четко видны маленькие и большие следы животных. Ранее сообщалось, что на территорию региона мигрировали медведи, кабаны, волки и другие животных из горящих лесов Красноярского края. Теперь жители Алтайского края время от времени встречают хищников в лесах.

Косолапые спокойно осваивают новые территории и готовятся к спячке. Животных уже видели в Целинном, Троицком и Мамонтовском, Калманском, Первомайском и Косихинском районах.

Как говорят эксперты, медведи не должны нападать на людей. Однако они могут позариться на домашний скот. Также звери могут попытаться есть мусор и разорять пасеки. В скором времени животные должны уйти в спячку.

ИСТОЧНИК KP.RU