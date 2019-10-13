Следы медведей нашли всего в 70 км от Барнаула
Косолапые медведи прошлись совсем недалеко от Барнаула. Жители Алтайского края увидели следы животных в Тальменском районе.
Жительница Тальменского района поделилась фото и видео медвежьих следов в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Фотографии совсем недалеко от населенного пункта - в 700 метрах от села Анисимово.
На них четко видны маленькие и большие следы животных. Ранее сообщалось, что на территорию региона мигрировали медведи, кабаны, волки и другие животных из горящих лесов Красноярского края. Теперь жители Алтайского края время от времени встречают хищников в лесах.
Косолапые спокойно осваивают новые территории и готовятся к спячке. Животных уже видели в Целинном, Троицком и Мамонтовском, Калманском, Первомайском и Косихинском районах.
Как говорят эксперты, медведи не должны нападать на людей. Однако они могут позариться на домашний скот. Также звери могут попытаться есть мусор и разорять пасеки. В скором времени животные должны уйти в спячку.
ИСТОЧНИК KP.RU