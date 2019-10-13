«АлтайБаскет» начал сезон с уверенной победы в гостях

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-13T12:57:19+03:00

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«АлтайБаскет» отлично начал новый сезон в чемпионате Суперлиги-2, обыграв в Белореченске молодёжку «Локомотива-Кубани» 84:70. Матч состоялся в субботу, 12 октября.

Как сообщает Минспорта Алтайского края, игра казалась равной лишь до пятой минуты. Потом «АлтайБаскет» начал стабильно отрываться от соперника. Настоящие лидерские качества показал Дмитрий Злобин, за первую четверть он забил 12 очков. Во втором игровом отрезке наш клуб оторвался уже не на шутку, за минуту до ухода на большой перерыв разница команд составила 19 очков (44:25). На последних секундах в кольцо барнаульцев залетела «трешка», но это не расстроило наших баскетболистов.

В третьей четверти команда Бориса Соколовского добилась перевеса «+20» - 54:34. Но затем хозяева предприняли попытку сократить отставание, причем у них получилось. В начале заключительного периода краснодарцы едва не возродили интригу, когда отрыв барнаульцев «растаял» до 6 баллов (62:56). Но последовавшая затем трёшка неудержимого Злобина помогла остудить порыв соперника. Матч в итоге завершился уверенной победой «АлтайБаскета», почти половину очков которому принёс топовый игрок Суперлиги-2 Дмитрий Злобин. Он «настрелял» 34 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU