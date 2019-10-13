Алтайский депутат высказался об убийстве девочки в Саратове

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-13T09:04:12+03:00

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Страшная трагедия всполошила Саратов. Там убили девятилетнюю девочку и общественность встрепенулась и стала требовать возвращения смертной казни.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов поделился своим мнением. Он заявил, что тоже сторонник жестких мер по отношению к насильникам детей. Но Бессарабов предложил, по его мнению, более действенные меры. Депутат предлагает бороться незаконными гаражами, погребами, которые находятся вблизи учебных заведений.

- Мы должны посмотреть и на то, что способствует таким преступлениям, и как предотвратить новые. Ведь эта трагедия произошла в заброшенном гараже, где насильник соорудил своё логово и ловушку... а сколько таких около всех школ по всей стране? Множество безхозных, заброшенных построек, гаражей, погребов вокруг учебных заведений - это угроза повторения подобных трагедий. Страшно представить,но такие места нередко становятся местами распития алкоголя и употребления наркотиков, как детей, так и взрослых, - рассказал Даниил Бессарабов.

Как сообщает «Алтайская правда», в Саратове тысячи людей искали пропавшую 9-летнюю девочку. Она пропала 9 октября, ребенка нашли мертвым. Полиция задержала подозреваемого, который признался в содеянном. Мужчина жил в заброшенном гараже, мимо которого проходила девочка. Она спросила, почему он тут живет, и тот решил ее убить. Убийца был неоднократно судим. После трагедии жители Саратова требовали самосуда и даже перекрыли ночью несколько улиц. Теперь в соцсетях собирают подписи за возвращение смертной казни. Местные депутаты тоже изъявили желание вернуть такую меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU