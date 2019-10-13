2019-10-13T06:17:10+03:00
Общество

Сообщество барнаульцев вновь организовало субботник в ленточном бору

БОРЗОВ Денис
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Место встречи для всех желающих. Фото: Кусочекдобра22Место встречи для всех желающих. Фото: Кусочекдобра22
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Барнаульские активисты из сообщества «Кусочекдобра22» вновь собираются провести уборку в ленточном бору. Они планируют встретиться у моста «Трассы здоровья» и пройтись по окрестностям.

- Пока позволяет погода, хотим собраться с ребятами и провести очередную уборку в ленточном бору. Встречаемся в воскресенье 13 октября на шоссе Ленточный бор в 11:00, - сообщает один из организаторов Никита Филатов.

Жителям города советуют одеваться по погоде, брать с собой по возможности мешки и перчатки. Также для тех, кто не может самостоятельно добраться до лесных массивов, предлагается доехать вместе, если сообщить заранее.

Сообщество «Кусочекдобра22» уже не первый месяц старается сделать наш город чище. Первый раз организаторы спонтанно провели уборку у местной реки — Барнаулки. Тогда общественность обратила внимание на активистов, они нашли единомышленников и вместе стали делать добрые дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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