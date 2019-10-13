Губернатор Виктор Томенко сходил на выступление команды КВН «Дети Лейтенанта Шмидта»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с супругой сходили на открытие эстрадно-театрального сезона. Там презентовали новую программу известные КВНщики из команды «Дети Лейтенанта Шмидта».
- «Дети» продемонстрировали мастерство и умение быть пронзительными даже в таком, казалось бы, «легком» эстрадном жанре. Дорожные истории «Вагонные споры» оказались увлекательным путешествием в хорошей компании. Спасибо за эмоции, настроение и искренность, - поделился впечатлениями Виктор Томенко.
Так губернатор выполнил свое обещание, которое дал во время приема команды в конце лета. Тогда участники «Детей Лейтенанта Шмидта», попросили у Томенко выделить средства и помочь создать на Алтае единственный за Уралом театр эстрады, где молодые таланты смогли бы практиковаться в юморе.
Тогда губернатор поручил министерству культуры региона рассмотреть вопрос и предложить варианты решения. Есть ли подвижки в создании театра-пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU