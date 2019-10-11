2019-10-11T17:25:20+03:00
Общество

Детсад-ясли в жилом квартале 2009а Барнаула достроят к концу декабря

САПОЖКОВА Александра
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Строительство детского сада на улице С. УсковаСтроительство детского сада на улице С. УсковаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Строительство детского сада-яслей в квартале 2009а (ул. С.Ускова, 38) по плану должно завершиться к концу декабря 2019 года. Представитель застройщика (ГПО №1) заверил, что для этого предпримут все усилия.

Прораб подрядной организации Дмитрий Агарин отметил, что все усилия сейчас сосредоточены на внешней отделке и благоустройстве территории, чтобы с наступлением холодов начать внутренние работы. Уже готовы наружные сети тепло- и водоснабжения, завершается устройство канализации. В работе – монтаж окон, кровля, полы подвалов, внутренние сети электроснабжения и отопления, отделка стен. На очереди устройство системы вентиляции.

Также завершается закупка оборудования для детского сада.

Отмечается, что детский сад-ясли рассчитан на 330 мест, половина из них – для детей ясельного возраста. Для воспитанников и сотрудников предусмотрены, помимо групп, спортивный и музыкальный залы, медпомещения, прачечная, пищеблок, сообщили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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