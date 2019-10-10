Высокопоставленный московский чиновник переезжает в Алтайский край

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-10T16:27:59+03:00

Он будет курировать управление по дорожному хозяйству

Изменить размер текста: A A

52-летний Сергей Потапов стал заместителем министра транспорта Алтайского края. Ранее он занимал высокие посты в Москве. Распоряжение об этом 8 октября подписал губернатор региона Виктором Томенко.

Как следует из информации, опубликованной на сайте краевого Минтранса, Потапов будет курировать управление по дорожному хозяйству, в том числе контролировать работу отделов правовой работы и конкурсных процедур, а также организации дорожного движения.

Сергею Потапову уже приходилось работать с Алтайским краем. С 2005 по 2012 год он трудился в Федеральном дорожном агентстве сначала начальником Управления строительства и проектирования автомобильных дорог, а затем заместителем руководителя. Там Потапов курировал вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, транспортной безопасности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе и в крае.

С 2013 по 2019 год чиновник занимался коммерческой деятельностью. Так, с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО «Стройгазконсалтинг».

Замминистра Дмитрий Коровин, который раньше курировал и дорожное хозяйство, и транспорт, сохранил за собой лишь последнее направление.

Читайте также:

ИСТОЧНИК KP.RU