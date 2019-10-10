Алтайские полицейские нашли наркотики в домашних тайниках у сельчанина
Алтайские полицейские нашли у сельчанина больше килограмма марихуаны. 34-летний житель села Первомайское хранил запрещенное вещество у себя дома.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители выяснили, что у мужчины есть наркотики. Сотрудники приехали в дом сельчанина и обратили внимание на вещество растительного происхождения на веранде. Мужчина сразу признался, что это дикорастущая конопля, которую он собрал днем ранее рядом с селом для собственного потребления.
Правоохранители продолжили осмотр и на чердаке также нашли запрещенные вещества. Все было изъято и направлено на исследование. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой 1178 граммов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU