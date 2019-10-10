2019-10-10T13:35:51+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские нашли наркотики в домашних тайниках у сельчанина

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Найденное запрещенное веществоНайденное запрещенное веществоФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Алтайские полицейские нашли у сельчанина больше килограмма марихуаны. 34-летний житель села Первомайское хранил запрещенное вещество у себя дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, правоохранители выяснили, что у мужчины есть наркотики. Сотрудники приехали в дом сельчанина и обратили внимание на вещество растительного происхождения на веранде. Мужчина сразу признался, что это дикорастущая конопля, которую он собрал днем ранее рядом с селом для собственного потребления.

Правоохранители продолжили осмотр и на чердаке также нашли запрещенные вещества. Все было изъято и направлено на исследование. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой 1178 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Высокопоставленный московский чиновник переезжает в Алтайский край
В Барнауле осудили пьяного водителя, который насмерть сбил девушку
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
Новые такси Volkswagen Polo могут появиться в Барнауле
Запертый в квартире на неделю голодный котенок грыз поролон
В Барнауле, Бийске и Рубцовске получили паспорта готовности к отопительному сезону
Молодежь приглашают к участию в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»
Дзюдоист Иван Нифонтов стал членом Барнаульской городской думы
Еще один самолет задержали в Барнауле
На Алтае пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
Бийчанин разменял в зоомагазине игрушечные деньги
В Барнауле вынесли приговор убийцам Михаила Седова
В Алтайском крае стало больше миллионеров
Жителям Алтайского края запретили ходить в лес
Теперь и Бийск: роддом в наукограде закроют из-за снижения рождаемости
Студенческое конструкторское бюро АлтГТУ – в числе победителей Всероссийского конкурса
Бюджет Алтайского края увеличат ради выполнения социальных обязательств
Аномалия. В Алтайском крае из-за тепла повторно цветут деревья
Владимира Полетаева назначили первым зампредседателя комитета Совфеда