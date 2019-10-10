Новые такси Volkswagen Polo могут появиться в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-10T12:11:21+03:00

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На улицах Барнаула могут появиться новые такси - Volkswagen Polo Polo в цвете Savanna Yellow. Российское представительство автозавода совместно с АО ВТБ Лизинг подготовили предложение для предприятий, занимающихся извозом.

- В настоящее время мы наблюдаем за активным развитием рынка такси. Эта тенденция является одним из драйверов роста сегмента автолизинга. Многие компании сегодня готовы наращивать свои автопарки и пересматривать их структуру. Volkswagen Polo является одной из самых востребованных моделей для таксопарков. Мы рады запустить по этим автомобилям специальную акцию с нашим партнером Volkswagen. Создание наиболее выгодных условий для клиентов — наша стратегическая задача, - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU