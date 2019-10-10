Запертый в квартире на неделю голодный котенок грыз поролон

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-10T13:26:01+03:00

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Жительница Барнаула рассказала корреспондентам телеканала «Катунь 24» о случае жестокого обращения с животным. Ее бывший квартирант оставил котенка в запертом помещении без еды и воды на неделю.

Мужчина уехал в Заринск и никого не предупредил о своем переезде. На протяжении недели с ним пытались связаться, чтобы тот вернул ключи. Когда хозяйка квартиры попала домой, то услышала крики котенка. Она открыла помещение дубликатом ключей и увидела исхудавшее животное.

У кота не было воды и еды. Он питался остатками снеков и грыз поролон. На вид животному не больше года.

По словам хозяйки квартиры, она обратилась к участковому, чтобы оставить заявление о случае жестокого обращения с животным, но тот якобы отказался принимать.

Сейчас для кота ищут новый дом. Алтайская полиция пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU