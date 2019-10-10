В Барнауле, Бийске и Рубцовске получили паспорта готовности к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-10T11:17:17+03:00

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Документ подтверждает, что они полностью готовы отапливать города даже в самые сильные зимние морозы. Их уже получили подразделения СГК в Барнауле и Бийске, а также Рубцовский теплоэнергетический комплекс, куда входят: теплосети, Южная тепловая станция и малые котельные.

По сути, паспорт готовности — это гарантия, что теплоснабжающая организация выполнила все обязательства по подготовке к зиме: заменили, отремонтировали и полностью подготовили к запуску тепла трубопроводы, укомплектованы материалами для оперативных ремонтов, техникой и квалифицированным персоналом.

Следующими на очереди за паспортами готовности к зиме стоят ТЭЦ — две в Барнауле и одна в Бийске. Их работу оценивает Министерство энергетики РФ. Ожидается, что оценка их готовности будет производится в конце октября-начале ноября.

Сейчас на станциях по графику продолжаются ремонты оборудования, что абсолютно не сказывается на работе станций и качестве теплоснабжения. На угольных складах предприятий сформированы необходимые запасы топлива, превышающие норматив в 2-3 раза — что дает им возможность вырабатывать тепло в необходимом объеме при любых погодных сценариях.

Достаточно одного небольшого промаха, чтобы ведомство отказало в положительном вердикте. Так, например, Рубцовск уже 4 года не получал такой документ. За последние два года СГК устранила все имеющиеся недочеты в работе системы теплоснабжения и у города есть шанс получить паспорт готовности к зиме.

Всего на подготовку оборудования генерирующих и теплотранспортных предприятий в Алтайском крае СГК в этом году направила 4,8 млрд рублей — это на 43% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU