На Алтае пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-10T08:33:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае пройдет четвертый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». С мая этого года он проходит по всей стране.

Предприятиями промышленности и энергетики в рамках Фестиваля были организованы конкурсы, выставки, благотворительные и экологические акции, квесты, флешмобы, уроки по энергосбережению и экскурсии на предприятия.

Завершающим ярким событием Фестиваля #ВместеЯрче станет праздничный концерт, который пройдет в Барнауле 26 октября 2019 года в концертном зале «Сибирь».

Программа мероприятия пройдет очень интересно и насыщенно. В 16:00 в фойе КЗ «Сибирь» для гостей праздника будет работать сразу несколько площадок:

- Зона интеллектуальных настольных игр для всей семьи с подарками от Партнеров Фестиваля;

- «Шоу Тесла» от музея занимательных наук «Как так?»;

- Фото-зона с символами Фестиваля, в рамках фото-зоны пройдет конкурс селфи «#ВместеЯрче» с замечательным призом от Партнеров Фестиваля, победитель будет определен в конце мероприятия;

- Выставка детских рисунков на тему: «ВместеЯрче-2019».

Для зрителей пройдет лазерное, световое, неоновое Шоу от создателей Шоу «Игра» - удивительное сочетание фантазии и современных технологий. Приобрести билеты можно во всех билетных кассах города, на сайте kassy.ru и у распространителей.

ИСТОЧНИК KP.RU