2019-10-10T06:35:30+03:00
Экономика

В Алтайском крае стало больше миллионеров

БОРЗОВ Денис
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Пачка купюрПачка купюрФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае стало больше миллионеров. Это подсчитали в УФНС России по Алтайскому краю. Информация стала известна после оформления деклараций о доходах жителей региона.

Миллионеров в крае стало больше на четверть, по сравнению с количеством прошлого года. Теперь таких налогоплательщиков 6 474, они зарегистрировали доход более одного миллиона рублей. От одного до 10 млн рублей задекларировали 6 172 человека, больше 10 млн рублей — 254 человека.

Доходы в размере более 100 млн рублей заявили 37 человек, что примерно соответствует уровню прошлого года, сообщили в «Толке».

Так, по итогам декларационной кампании 2018 года восемь жителей Алтайского края в прошлом году получили доход в сумме более 500 млн рублей – это на 33% больше, чем годом ранее.

Число алтайских богачей, у кого доход за год превысил один миллиард рублей, не увеличилось. Трое налогоплательщиков задекларировали такие суммы, как и в прошлом году. В скором времени их число может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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