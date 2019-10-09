2019-10-09T11:25:14+03:00
Спорт

На барнаульском стадионе «Лабиринт» появится скалодром

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Сейчас залит только фундаментСейчас залит только фундаментФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

3 октября в Барнауле на стадионе «Лабиринт» приступили к строительству скалодрома. Пока только залит фундамент будущего спортивного объекта.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Алтайского края, это будет открытый скалодром высотой 15 м. и площадью 200 кв. м. У объекта будут широкие нависания, арка, автоматическая страховочная система, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию. Строительство должно завершиться до конца 2019 года.

Это первый скалодром в Алтайском крае (второй должен появиться в Белокурихе, а сейчас ближайший объект есть только в Новосибирске.) Стоимость объекта - около 27 млн. рублей. Финансовую помощь оказывает «Фонд поддержки олимпийцев России».

Заниматься на скалодроме можно будет с апреля по октябрь. Пока речь идет только о тренировках детей. Скорее всего, со временем заниматься смогут и взрослые.

- Объект в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом подобного формата в России. Такие построены только в Севастополе и Миассе, - отметили в Минспорте края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту россиян
Барнаульцы смогут купить мясные и кондитерские изделия из колоний
Гости площадки медуниверситета на Фестивале науки Алтая смогут ознакомиться с работой судебных медиков
Нового мэра Барнаула выберут в феврале 2020 года
«Динамо-Алтай» дома разгромило «Красноярских Рысей» 5:1
Жителя Барнаула поймали в лесу на «закладке»
На Алтае снова случилось землетрясение
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Как самостоятельно оценить качество меда
Банкоматная сеть ВТБ на Алтае станет полностью бесконтактной
«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха
Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется 15 июня
Жителей Алтая предупреждают о падении фрагментов «Протон-М»
В Барнаул из Питера отправили образцы сувенирного оружия Михаила Калашникова
В Белокурихе создадут новую зону отдыха
В Заринске на крыше многоэтажного дома заметили редкого черного аиста
На Алтае приостановился отток населения
Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб