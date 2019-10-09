На барнаульском стадионе «Лабиринт» появится скалодром

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-09T11:25:14+03:00

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3 октября в Барнауле на стадионе «Лабиринт» приступили к строительству скалодрома. Пока только залит фундамент будущего спортивного объекта.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Алтайского края, это будет открытый скалодром высотой 15 м. и площадью 200 кв. м. У объекта будут широкие нависания, арка, автоматическая страховочная система, модуль «эталонка» для тренировки сборной по скалолазанию. Строительство должно завершиться до конца 2019 года.

Это первый скалодром в Алтайском крае (второй должен появиться в Белокурихе, а сейчас ближайший объект есть только в Новосибирске.) Стоимость объекта - около 27 млн. рублей. Финансовую помощь оказывает «Фонд поддержки олимпийцев России».

Заниматься на скалодроме можно будет с апреля по октябрь. Пока речь идет только о тренировках детей. Скорее всего, со временем заниматься смогут и взрослые.

- Объект в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом подобного формата в России. Такие построены только в Севастополе и Миассе, - отметили в Минспорте края.

ИСТОЧНИК KP.RU