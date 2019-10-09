Жителя Барнаула поймали в лесу на «закладке»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-09T09:01:06+03:00

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Сотрудники ППС полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу задержали жителя краевой столицы, у которого при себе были синтетические наркотики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее судимый 30-летний мужчина заказал наркотик на запрещенном сайте в интернете и вечером решил его забрать. Он поехал в лесной массив за «закладкой» в черте Барнаула.

В это время сотрудники ППС полиции патрулировали маршрут, они заметили и задержали барнаульца. Вещество правоохранители у мужчины изъяли и направили на исследование. Результаты экспертизы подтвердили, что это синтетический наркотик весом 2,9 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Мужчине грозит штраф, условное наказание или лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU