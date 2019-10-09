2019-10-09T07:21:06+03:00
Общество

Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется 15 июня

Иван ОЛЕКСЮК
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Предоставлено пресс-службы.Предоставлено пресс-службы.
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Всего на 2020-2021 учебный год Алтайскому государственному техническому университету им.И.И. Ползунова выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с текущим учебным годом.

Больше всего бюджетных мест на направлениях подготовки строительно-технологического, энергетического, а также факультета информационных технологий и института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

- Для направления подготовки «Программная инженерия» установлен новый перечень вступительных испытаний: профильная математика, информатика и ИКТ, русский язык, – комментируют в приемной комиссии АлтГТУ. - Также значительно увеличены минимальные пороги ЕГЭ: по математике – не ниже 39 баллов (а для направлений подготовки, связанных с IT, – не ниже 45 баллов), по физике, химии, биологии, русскому языку – не ниже 40 баллов, по обществознанию – не ниже 44 баллов, по информатике и ИКТ – не ниже 42 баллов.

На большинство технических направлений подготовки набор вступительных испытаний остался прежним – это профильная математика, физика и русский язык. Для того чтобы поступить в институт экономики и управления АлтГТУ необходимо выбрать для сдачи ЕГЭ профильную математику, обществознание и русский язык.

На направления подготовки «Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» требуются экзамены по профильной математике, химии и русскому языку.

А вот результаты экзаменов по профильной математике, биологии и русскому языку понадобятся при поступлении на направления подготовки «Продукты питания животного происхождения» и на один из профилей «Продукты питания из растительного сырья». Для поступления на творческие направления подготовки необходимы только два ЕГЭ, ещё два творческих вступительных испытания проводятся АлтГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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