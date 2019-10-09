Жителей Алтая предупреждают о падении фрагментов «Протон-М»

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-09T06:26:59+03:00

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Жителей Алтая призывают повременить с прогулками по лесу. 9 октября в 17:18 состоится запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур», об этом сообщили на официальном сайте Роскосмоса.

Из-за запуска несколько районов Горного Алтая могут попасть в зону падения отделяющихся частей ракетоносителя. Такое случается нечасто: эксперты поясняют, что, как правило, ракетные ступени сгорают в верхних слоях атмосферы, но, тем не менее, лучше обезопасить себя.

В региональном отделении МЧС рекомендуют жителям и туристам в этот период не находиться на открытом пространстве за пределами городов и поселков и не ходить в лес. При этом отмечается, если вы вдруг стали свидетелем падения фрагментов ракетоносителя, обязательно сообщите об этом по номеру 112 в экстренную службу. Ведь из-за устоявшейся теплой погоды может случиться серьезный пожар.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» прибыла на космодром 5 октября, с тех пор специалисты Роскосмоса готовили ее к запуску.

ИСТОЧНИК KP.RU