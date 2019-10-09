В Барнаул из Питера отправили образцы сувенирного оружия Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 04:55 2019-10-09T04:55:38+03:00

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В Барнауле пройдет выставка, посвященная Михаилу Калашникову. Она откроется 23 октября в краеведческом музее. На ней можно будет увидеть экспонаты Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).

У жителей и гостей Алтайского края будет уникальная возможность ознакомиться с мемориальной коллекцией сувенирного оружия Михаила Калашникова. Она состоит из многочисленных подарков конструктору-оружейнику.

- Особый интерес представляет модель автомата Калашникова югославского производства, подаренная Михаилу Тимофеевичу в 2003 году в честь 150-летнего юбилея сербского оружейного завода «Застава». Автоматы типа «Застава» (Zastava), так называемые клоны автомата Калашникова югославского и сербского производства, выпускали с 1970-х годов как под стандартные советские, так и под западные патроны. Одним из известнейших подарков Калашникову от высокопоставленных лиц стала копия меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, преподнесенная Михаилу Тимофеевичу по личному распоряжению президента Венесуэлы Уго Чавеса. В собрании представлен нож немецкого производства начала прошлого века, рукоять которого выполнена в виде ноги копытного животного, - сообщают в Министерстве культуры Алтайского края.

Также в музее можно будет увидеть фотографии и личные вещи оружейного конструктора.

ИСТОЧНИК KP.RU