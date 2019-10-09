В Белокурихе создадут новую зону отдыха

СЕГОДНЯ 04:36 2019-10-09T04:36:19+03:00

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В Белокурихе обустроят пешеходную зону вдоль санатория «Алтайский замок». Это самый крупный объект, на благоустройство которого будут направлены средства курортного сбора. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

- В этом году здесь проведут общестроительные работы. На следующий год замостят тротуар, установят скамейки, беседки, урны, малые архитектурные формы, благоустроят береговую линию реки Белокурихи. В планах - установка фонтана, детской площадки, обустройство территории для скейтбординга, велосипедных дорожек и строительство мостиков через реку, а также обустройство сцены для проведения городских мероприятий, - рассказал заведующая отделом по курортному делу и туризму городской администрации Наталья Теплова.

Всего с начала этого года с туристов собрали 35 млн рублей. На эти деньги восстановили основные туристические места. Например, значительно преобразился один из самых популярных объектов - пешеходная зона «Ореховая аллея». Здесь заменили плитку, расширили тротуар, убрали ограждения. В дальнейшем появится новое освещение, установят скамейки.

Также в Белокурихе заменили ограждение тротуаров, отремонтировали городские мосты, благоустраивают терренкуры.

ИСТОЧНИК KP.RU