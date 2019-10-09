2019-10-09T04:08:56+03:00
Дом. Семья

В Заринске на крыше многоэтажного дома заметили редкого черного аиста

Иван ОЛЕКСЮК
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- Может быть, дитя кому-то принес? – удивляются подписчики паблика в инстаграме, где опубликована фотография редкого черного аиста, сидящего на крыше многоэтажного дома в Заринске.

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Черный аист
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- Это очень редкая птица. В детстве видела гнездо таких на реке Улла в Белоруссии. На Алтае ни разу не видела никаких аистов. Удивительно откуда его занесло на эту крышу, - пишет подписчица паблика «Инста Барнаул» Анна.

Судя по фото, это белобрюхий черный аист, занесенный в Красную книгу. В Алтайском крае черные аисты встречаются в нескольких районах, птицы находятся под угрозой исчезновения. Только подумайте, на одно гнездо приходится порядка 4 тыс. квадратных километров, хотя расселены они неравномерно – главная проблема, что птицам нужно уединение для гнездования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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