2019-10-08T14:48:44+03:00
Общество

Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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День рождения в одном из домов Барнаула завершился вызовом скорой помощи: девушки жёстко поругались из-за мужчины.

Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul, в доме, расположенном в переулке Циолковского, вечером 6 октября компания молодых людей распивали спиртные напитки. Поводом для сбора стал день рождения одного из присутствующих, однако не все были рады видеть друг друга на этой встрече.

- 34-летняя мадам косо поглядывала на свою 29-летнюю знакомую. Ещё бы - та имела наглость флиртовать с её 38-летним ухажером, - пишет канал.

Когда молодой человек отошел в сторону, девушки вступили в бой. В какой-то момент одна из дам схватила пивную стеклянную кружку и нанесла сокрушительный удар в лоб соперницы. В итоге, девушку увезла скорая помощь. Пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и сотрясение.

А боевая девушка находится под подпиской о невыезде за причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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