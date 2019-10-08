2019-10-08T13:24:38+03:00
Спорт

На стадионе барнаульской спортшколы «Динамо» постелили газон из Нидерландов

БОРЗОВ Денис
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Фото: Минспорта Алтайского краяФото: Минспорта Алтайского края
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На стадионе футбольной школы «Динамо» уложили новый газон из Нидерландов. Первую тренировку там планировали 8 октября, но молодые спортсмены не удержались и сыграли за день до презентации.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, новое футбольное поле размером 95 на 68 метров появилось по адресу проспект Ленина, 152-а. Там заменили прежний искусственный газон, который был постелен в 2005 году.

Нынешним строителям почти не нужно было что-либо делать с подушкой, на которое стелилось новое динамовское поле из-за старого покрытия. Новый газон «Bamard Grass m60» - инженерная разработка последнего поколения родом из Голландии. Поле изготовлено из полиэтиленового волокна и настилается рулонами. Мяч по такому покрытию катится как по натуральной траве.

- У вас самое современное искусственное покрытие, из тех, что изготавливаются в настоящее время в России. Поле - очень хорошее, качественное. Будет служить долго. Надеюсь, не меньше предыдущего, - рассказал прораб компании «Турсим» Алексей Лукашов.

Строители гарантируют 6-8 лет полноценной жизни поля при должной эксплуатации. Старое покрытие отвезут в хоккейную коробку на территории спортшколы и на поле лыжной базы «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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