2019-10-08T11:13:56+03:00
Происшествия

В Барнауле припаркованную иномарку замуровали железным ограждением

БОРЗОВ Денис
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Фото: очевидцы в паблике Barnaul22Фото: очевидцы в паблике Barnaul22
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Для неудачно припарковавшегося водителя в Барнауле следующая поездка пройдет проблематично.

Оставлять авто на газонах нельзя, но автолюбители часто пренебрегают этим правилом в пользу экономии времени или из удобства. Во дворе дома в Индустриальном районе на ул. Балтийской, 59 водители регулярно парковались на газоне. В итоге территорию огородили, да так, что одному владельцу иномарки, чтобы выбраться, придется попотеть.

- Из-за этого самого газона уже и нет, по сути, но зато все время во дворе дикая грязь, которую на колёсах тащили на асфальт. Видимо, жителям это надоело. И они скинулись на заборчик. Только нашли не всех автовладельцев перед установкой, – сообщили в паблике Barnaul 22.

В итоге одна машина оказалась замурована на «газоне». Установка ограждения перед домом почти завершена. Теперь владельцу иномарки придется распиливать железную трубу и заваривать ее обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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