2019-10-08T10:32:08+03:00
Общество

В Барнауле восстановят памятник архитектуры - дом купца Морозова

БОРЗОВ Денис
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Фото: Памятники деревянного зодчества БарнаулаФото: Памятники деревянного зодчества Барнаула
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В начале октября закончилось судопроизводство о восстановлении памятника алтайской архитектуры - бывшей конторы купца Морозова в Барнауле. Историческое здание сгорело зимой 2018 года.

Об этом сообщили в «Алтайской правде» со ссылкой на начальника отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елену Кабанову. Дом купца Морозова находился на ул. Ползунова, 31. Но, к сожалению, он полностью сгорел 21 января 2018 года.

Дом считается объектом культурного наследия регионального значения, он был построен в конце 19 века. Собственники здания должны были в течение года восстановить здание, но это не было сделано. В результате, представители Алтайохранкультуры обратились в суд.

- Собственник говорил, что на восстановление ему понадобится порядка 30 млн рублей, которых у него нет, а инвесторы не слишком заинтересованы в восстановлении такого объекта. Правда, в феврале 2019 года стало известно, что некая предварительная договоренность с инвестором все-таки есть, - рассказала Елена Кабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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