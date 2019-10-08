В Алтайском крае цены на уголь не будут расти

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-08T10:12:26+03:00

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Власти Алтайского края сообщили о том, что роста цен на уголь не ожидается. В понедельник, 7 октября, прошла пресс-конференция с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иваном Гилевым.

- В этом году ситуация с углем не должна быть острой, уголь есть. Экспортные возможности наших производителей угля в Кузбассе снизились, для края это неплохо. И, возможно, по цене - хотя бы отсутствие роста на уголь можно ожидать. Больших проблем мы не видим, ситуация по углю хорошая, - пояснил Иван Гилев.

Также он отметил, что к отопительному сезону на территории региона подготовлено 1830 котельных малой теплоэнергетики, 3,3 тысяч км тепловых и более 14 тысяч км водопроводных сетей.

Основной запуск тепла проходил с 1 по 3 октября. Тепло есть в 99,8% социальных учреждений, не подключенными остаются три детских сада, три школы и больница. Вопрос, по словам министра, решится до конца недели. Это особенно актуально, ведь уже в конце недели в Алтайском крае похолодает.

Одна из проблем в теплоэнергетической отрасли края - долги муниципалитетов в объеме порядка 650 млн рублей за резервный уголь. Власти края, по словам министра, помогают территориям не увеличивать долг и стараются помогать местным предприятиям. Так, общая задолженность в отрасти сократилась с 2014 года чуть больше, чем на 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU