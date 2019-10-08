В Алтайском крае стали меньше строить

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-08T09:16:50+03:00

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В Алтайском крае уменьшились объемы строительства. В прошлом году за этот же промежуток времени зданий было возведено больше, о чем свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

За полгода предприятия, организации и индивидуальные застройщики сдали 5 851 новую квартиру общей площадью 421 тыс. кв. м. В прошлом году этот показатель был на 15% больше.

Тенденция на снижение проявилась как в Барнауле, так и в других городах края. Заметнее всего это наблюдается в Бийске. В Новоалтайске и Рубцовске, наоборот, темпы строительства выросли на 6,5 и 11,6%, соответственно.

Если говорить о территориях-лидерах по объемам стройки, то среди городов это традиционно краевая столица, на втором месте Новоалтайск (в этом году сдано 21 296 кв. м.), на третьем – Бийск (11 741 кв. м). Среди районов наиболее активно застраиваемыми являются Первомайский (31 198 кв. м. жилья), Алтайский (7 433 кв. м.) и Бийский (7 192 кв. м.), сообщили в Алтайском портале недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU