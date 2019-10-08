Фильм «Болевой порог», снятый на Алтае, выйдет в прокат 10 октября

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-08T08:13:10+03:00

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Триллер «Болевой порог» режиссера Андрея Симонова, который снимали в Республике Алтай, стартует в прокате 10 октября. В киноленте снялись молодые актеры, пишет «МК на Алтае».

По сюжету ленты, четверо молодых людей, представляющих «золотую молодежь», отправляются на Алтай. Каждому из героев предстоит испытать свой болевой порог.

Роли исполнили Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров и Наталья Скоморохова, а также Олег Фомин и Александр Голубков.

- Конечно, работать в условиях дикой природы Горного Алтая было не просто — не родная привычная среда асфальта и бетона. Пришлось осваивать горную речку. И это постоянно меняющиеся условия: сегодня она тихая и спокойная, а завтра — бурная, с бешеными валунами и воронками, а у тебя туда должны прыгать актеры. С другой стороны, в этом тоже были свои плюсы. На актеров не брызгали водичкой, и они изображали спуск, они и правда сплавлялись по рекам, и все их эмоции были настоящими, - отметил режиссер Андрей Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU