Следком проверит информацию об «открытых» могилах в Барнауле
Следственные органы СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем захоронении людей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, интернет-издание опубликовано сообщение о том, что на барнаульской кладбище несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.
Следователям предстоит изучить факты, проверить действия должностных лиц на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Читайте также:
Сплошные тайны: в Ватикане вскрыли могилы двух принцесс в поисках останков пропавшей 36 лет назад девочки
Вся эта история напоминает приключенческий роман Дэна Брауна. Само расследование длится уже 36 лет. Летом 1983 года, 22 июня, Эммануэла Орланди, 15-ти лет от роду, возвращалась с урока игры на флейте. Последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. А что случилось с ней дальше, неизвестно. Она попросту пропала. Ее отец работал в Ватикане, в канцелярии Папы Римского. Ее мать до сих пор живет на территории Ватикана. Все эти годы родственники пропавшей девочки продолжают искать ее (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU