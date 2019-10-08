Следком проверит информацию об «открытых» могилах в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:59 2019-10-08T04:59:55+03:00

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Следственные органы СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем захоронении людей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интернет-издание опубликовано сообщение о том, что на барнаульской кладбище несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.

Следователям предстоит изучить факты, проверить действия должностных лиц на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU