Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
С 1 октября работникам бюджетных учреждений Алтайского края сделают перерасчет заработной платы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
Перерасчет заработной платы коснется более 85 тыс. человек.
- Также с 1 октября текущего года будет произведен перерасчет заработной платы государственных гражданских служащих Алтайского края и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, что соответствует решениям, принятым ранее на федеральном уровне, - говорится в сообщении.
Напомним, весной Виктор Томенко распорядился увеличить расходы на зарплаты работников бюджетной сферы. Зарплатный фонд в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 4,8 миллиарда рублей и превысит 40 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU