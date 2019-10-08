Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату

СЕГОДНЯ 04:48 2019-10-08T04:48:28+03:00

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С 1 октября работникам бюджетных учреждений Алтайского края сделают перерасчет заработной платы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.

Перерасчет заработной платы коснется более 85 тыс. человек.

- Также с 1 октября текущего года будет произведен перерасчет заработной платы государственных гражданских служащих Алтайского края и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, что соответствует решениям, принятым ранее на федеральном уровне, - говорится в сообщении.

Напомним, весной Виктор Томенко распорядился увеличить расходы на зарплаты работников бюджетной сферы. Зарплатный фонд в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 4,8 миллиарда рублей и превысит 40 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU