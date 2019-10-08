В Барнауле начинается подготовка к Всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 04:25 2019-10-08T04:25:29+03:00

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С 1 по 31 октября 2020 года в России пройдет перепись населения. Барнаул начал готовиться к этому событию, сообщает «Вечерний Барнаул».

По словам Вячеслава Химочки, председателя комиссии по подготовке и проведению переписи в Барнауле, заместителя главы администрации города по экономической политике, собранные данные будут заложены в основу формирования социальных программ и программ экономического развития.

«И от того, насколько точную основу мы заложим для прогнозирования, и будет во многом зависеть правильность принятия управленческих решений руководящим составом края, города и эффективность реализации этих программ», - отметил замглавы Барнаула.

Те, кто зарегистрирован на «Госуслугах», смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист. Также будут осуществляться подомовой и поквартирный обходы, но, в отличие от предыдущих годов, данные будут вноситься не в бумажные бланки, а планшеты. Кроме того, в крае будут созданы стационарные переписные участки, которые расположатся в МФЦ.

Первые результаты станут известны уже в декабре 2020 года, а окончательные результаты - в течение 2021–2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU