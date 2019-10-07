2019-10-07T16:48:53+03:00
Происшествия

Нетрезвый алтаец «пальнул» по своему товарищу

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае мужчины поссорились и один застрелил другого. Теперь делом занимается Рубцовский отдел СУ следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 3 октября мужчина пришел в гости к товарищу, они решили отметить встречу. После распития алкоголя между ними началась ссора, по незначительному поводу. Но озлобленный хозяин дома в порыве злости взял свое охотничье ружье, и пальнул по гостю. Смерть 31-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело против 62-летнего жителя Егорьевского района, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пока подозреваемый заключен под стражу. На сегодняшний день проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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