Цена на жилье в Алтайском крае резко поднялась

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-07T15:54:09+03:00

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Минстрой РФ поднял цену за квадратный метр жилья. Теперь «квадрат» в Алтайском крае оценивается в 36 832 рублей. Цена поднялась сразу на 2 тыс. рублей. Напомним, в третьем квартале текущего года данный показатель составлял 34 845 рублей, а в первом полугодии 34 038, сообщили в Алтайском портале недвижимости.

- Данный норматив устанавливается министерством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств, - сообщается в источнике.

До этого он в нашем регионе не менялся на протяжении нескольких лет. Однако, в последнее время ведомство заметно увеличивает его во всех регионах страны, что связано с прогнозируемым ростом рыночных цен на фоне происходящих законодательных изменений.

Для сравнения: в Сибирском федеральном округе самая высокая стоимость жилья после этого приказа будет в Новосибирской области - 48 301 рубль, а самая низкая – в Республике Хакасия - 36 039 рублей. Раньше минимальный уровень держался в Республике Алтай, однако, теперь он неожиданно превысил показатель Алтайского края, достигнув 39 608 рублей. По России, то максимальная цена традиционно в Москве (105 043 рубля), а самая скромная – в Саратовской области (30 000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU