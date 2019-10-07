2019-10-07T15:54:09+03:00
Общество

Цена на жилье в Алтайском крае резко поднялась

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минстрой РФ поднял цену за квадратный метр жилья. Теперь «квадрат» в Алтайском крае оценивается в 36 832 рублей. Цена поднялась сразу на 2 тыс. рублей. Напомним, в третьем квартале текущего года данный показатель составлял 34 845 рублей, а в первом полугодии 34 038, сообщили в Алтайском портале недвижимости.

- Данный норматив устанавливается министерством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств, - сообщается в источнике.

До этого он в нашем регионе не менялся на протяжении нескольких лет. Однако, в последнее время ведомство заметно увеличивает его во всех регионах страны, что связано с прогнозируемым ростом рыночных цен на фоне происходящих законодательных изменений.

Для сравнения: в Сибирском федеральном округе самая высокая стоимость жилья после этого приказа будет в Новосибирской области - 48 301 рубль, а самая низкая – в Республике Хакасия - 36 039 рублей. Раньше минимальный уровень держался в Республике Алтай, однако, теперь он неожиданно превысил показатель Алтайского края, достигнув 39 608 рублей. По России, то максимальная цена традиционно в Москве (105 043 рубля), а самая скромная – в Саратовской области (30 000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нетрезвый алтаец «пальнул» по своему товарищу
В Рубцовском районе в пожаре погибли три человека
ВТБ размещает новый выпуск инвестиционных облигаций
Упавшая с крыши караоке жительница Барнаула оказалась в стельку пьяна
В Санниково построили новую детскую площадку
Бийские депутаты решили «простить» коллег за неверные декларации о доходах
Бывший главврач пояснил, почему закрылось родильное отделение в Новоалтайске
В центре Барнаула бегала и пела голая женщина
В барнаульском зоопарке птиц пустили в новый вольер
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам
Около 90 интерактивных площадок представит АлтГТУ на фестивале науки
Бийчанка потеряла почти 200 тысяч рублей в надежде получить компенсацию
Стали известны первые финалисты Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2019 года
Власти Алтайского края рассказали, когда достроится театр кукол «Сказка»
Определился список кандидатов на пост главы Заринска
В Алтайском крае появится второе казино в новом развлекательном комплексе
Барнаульцы нашли свалку медикаментов в ленточном бору
В Алтайском крае сняли программу «Орла и решки»
На Алтае исследуют консервы на микробиологические показатели безопасности
Барнаульский футболист будет играть за сборную России