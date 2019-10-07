В Рубцовском районе в пожаре погибли три человека

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-07T13:58:30+03:00

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В рубцовском частном доме в пожаре скончались три человека. Трагедия произошла в ночь на 4 октября в одном из сел Рубцовского района.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, после тушения пожара спасатели нашли тела трех человек: 47-летнего хозяина, его 27-летнего племянника и 16-летней девушки. Из-за этого местные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователи выяснили, что за день до трагедии к погибшему хозяину дома из Рубцовска приехал племянник со своей несовершеннолетней знакомой. До возгорания погибшие на протяжении суток употребляли алкоголь в больших количествах. Предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, также проводятся судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU