2019-10-07T13:47:23+03:00
Общество

Упавшая с крыши караоке жительница Барнаула оказалась в стельку пьяна

Иван ОЛЕКСЮК
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В воскресенье, 6 октября, в социальных сетях появилась информация, что неизвестные столкнули девушку с крыши у караоке-бара «Унисон». Оказалось, что сильно пьяная девушка упала сама.

Как выяснилось, девушка до поздней ночи была в кафе «КрафтБургерБар» , как она очутилась у караоке-бара «Унисон», пострадавшая не помнит. Удалось установить, что горожанка перелезла с пожарной лестницы на площадку второго этажа, затем на крышу киоска. Но ноги к тому моменты ее уже были слабы, поэтому она упала между киосками.

- Утром у здания на Энтузиастов, 16а, где расположен караоке-бар "Унисон", обнаружена 21-летняя девушка, которая с сотрясением мозга, переломами нижней челюсти и левого бедра, а также открытой раной правого коленного сустава была доставлена в больницу, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

ИСТОЧНИК KP.RU

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