2019-10-07T13:10:25+03:00
Общество

В Санниково построили новую детскую площадку

БОРЗОВ Денис
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Дети на новой площадкеДети на новой площадкеФото: предоставлено пресс-службой
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В селе Санниково Первомайского района официально открыли новую детскую игровую площадку. Она была построена за 1 миллион 200 тысяч рублей из бюджетов разных уровней.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, жители товарищества собственников жилья «Отрадное» поднимали вопрос строительства, а сельсовет поддержал эту инициативу. Теперь благодаря участию в подпрограмме устойчивого развития сельских территорий построена детская площадка.

Кстати, в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края уточнили, что в 2019 году в крае реализуют 22 проекта жителей в Быстроистокском, Калманском, Ключевском, Кулундинском, Немецком национальном, Новичихинском, Тогульском, Ельцовском, Заринском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком и Усть-Пристанском районах. Всего объем финансирования из федерального и краевого бюджетов на исполнение всех проектов составит 22,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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