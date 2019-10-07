Бийские депутаты решили «простить» коллег за неверные декларации о доходах

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-07T12:47:25+03:00

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Бийские депутаты фактически «слили» один из самых интересных вопросов - о протесте прокурора. Подобный протест – это способ исключения депутатов нарушителей, которые подали неверные данные о доходах.

Об этом рассказали в «Бийском рабочем». Поправки в краевое законодательство предполагают как исключение из думы за такие нарушения слуг народа, так и более мягкие меры воздействия, например, предупреждения.

В итоге за мягкие меры были члены фракции «Единая Россия», причем даже те депутаты, которые в прошлый раз голосовали против, и коммунисты. На жестких мерах воздействия настаивали эсеры и ЛДПР.

«Справедливая Россия» объяснила свою позицию тем, что наказывать депутатов нужно по тому законодательству, которое действовало на момент нарушения. Судя по тому, как сегодня проголосовали депутаты, можно понять, что в будущем фигурантов скандала оставят в Думе.

Именно из-за этого вопроса сорвали заседание Думы в августе. Тогда большинство выступало за изгнание нечестных депутатов. Сегодня ситуация изменилась едва ли не кардинально.

ИСТОЧНИК KP.RU