Бийчанка потеряла почти 200 тысяч рублей в надежде получить компенсацию

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-07T10:41:00+03:00

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Мошенники вновь смогли проверенной схемой обмануть жительницу Алтайского края. 54-летняя бийчанка обратилась в полицию, так как поняла, что компенсации не дождется.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в январе 2018 года женщина заказала в интернете мазь. Летом ей позвонил мужчина и убедил ее, что препарат оказался контрафактным. Конечно, за это ей полагается «компенсация» 480 тысяч рублей. В первый раз женщина отказалась оформлять документы и ехать в Москву за деньгами, так как не захотела платить 15 тысяч рублей за псевдооформление документов. Но спустя месяц ценник на услуги мошенника упал до 9600 рублей. Бийчанка поверила мужчине и переслала деньги через банкомат.

В итоге на женщину обрушился шквал звонков «специалистов». Представлялись и работником счетной палаты, и представителем налоговой службы, и сотрудником банка. Бийчанка несколько раз переводила деньги, и обратилась в полицию, когда отправила преступникам 183 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU