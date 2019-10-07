Стали известны первые финалисты Лиги #КВНАЛТАЙ сезона 2019 года

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-07T10:39:32+03:00

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5 октября состоялась первая полуфинальная игра Официальной лиги МС КВН «#КВНАЛТАЙ». По ее итогам в финал сезона 2019 года вышло три команды: «Твердятич Пихто» из Горно-Алтайска, «Экстрим» из села Сычевка Алтайского края и «Сын Маминой Подруги» из Барнаула.

В первом полуфинале приняли участие команды из Алтайского края и Республики Алтай. По итогам оценок жюри и реакции зрителей напрямую в финал прошли команды «Твердятич Пихто» и «Экстрим», первая также увезла с собой звание победителя игры. Дополнительно жюри пригласило в финал команду «Сын Маминой Подруги».

Победу в номинации «Лучшая актриса» жюри присудили Татьяне из барнаульской команды, которая играла кондуктора трамвая. В номинации «Лучший актер» победил Дмитрий Щекотов из команды «Экстрим». «Лучшая шутка» прозвучала во время выступления команды «Счастливо!» из Барнаула. Однако «Счастливо!» и «Сборная Медицинского Университета» не смогли набрать достаточное для прохода в финал количество баллов, заняв четвертое и пятое место.

- Очень рад, что игры КВН-Алтай наконец-то продолжились. Болел за все команды! - поделился своими впечатлениями о первом полуфинале постоянный зритель Арман Мхитарян. - Особенно понравилась команда из Сычёвки. Переживал, что не пройдут в финал, но ребята собрались и прошли напрямую, взяв второе место! Как же круто, что посещение игр лиги КВН-Алтай становится традицией после летних каникул. Жду следующую игру.

Второй полуфинал состоится 2 ноября в ДК «Сибэнергомаш» (Барнаул, проспект Ленина, 147).

ИСТОЧНИК KP.RU