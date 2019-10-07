Определился список кандидатов на пост главы Заринска

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-07T09:26:01+03:00

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В администрации Заринска сообщили об окончании конкурса кандидатов на пост главы города. Теперь пятеро мужчин вышли в «финал». Однако не исключено, что кто-то из кандидатов не пройдет проверку. Заявления принимались с 20 сентября по 4 октября.

Как сообщает официальный сайт города, кандидатами стали Антон Букин, 33-летний мастер по обогреву печей ОАО «Алтай-кокс». Константин Булавин, 39-летний руководитель операционного офиса КБ «Алтайкапиталбанк». Алексей Лесюков, 37-летний индивидуальный предприниматель, который занимается вывозом и утилизацией отходов. Виктор Азгалдян, 55-летний глава Заринского района. Андрей Камышев, 54-летний начальник Заринского почтамта ФГУП «Почта России».

Конкурс начнется в четверг, 10 октября и закончится 15 ноября 2019 года. Комиссия займется проверкой и оценкой кандидатов, те, в свою очередь, должны подготовить программу развития города.

Кстати, бывший глава Заринска Иван Терешкин сложил полномочия в конце августа. Он 11 лет руководил городом.

ИСТОЧНИК KP.RU