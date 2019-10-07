В Алтайском крае появится второе казино в новом развлекательном комплексе

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-07T08:53:52+03:00

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Правительство Алтайского края договорилось с новым инвестором, который построит развлекательного комплекса с казино в игорной зоне «Сибирская монета».

Проект подготовила барнаульская компания «Золотная ласточка 8», организация занимается гостиничным бизнесом. Для возведения объекта инвестор арендовал два земельных участка площадью 9,5 гектара, сообщает «Толк».

Уже в 2020 году начнется первый этап застройки - компания начнет строить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов.

Второй этап- с 2021 до 2023 года. Будет построена гостиница по франшизе одного из международных брендов. В ней будет 150 номеров разных категорий. Здание займет 10 тыс. кв.м. На третьем этапе планируется постройка зоны отдыха и казино площадью 5 тыс. кв.м.

Комплекс должен открыться в 2024 году, в него вложат как минимум 3,6 миллиарда рублей.

Первое казино игорной зоны в Алтайском крае начало работать в 2014 году. Оно находится в гостинично-развлекательном комплексе Altai Palace.

ИСТОЧНИК KP.RU