2019-10-07T08:23:28+03:00
Общество

Барнаульцы нашли свалку медикаментов в ленточном бору

БОРЗОВ Денис
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Фото: очевидцы в паблике "Barnaul 22"Фото: очевидцы в паблике "Barnaul 22"
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Рядом с Барнаулом в ленточном бору горожане нашли горы медицинских отходов. Сразу в нескольких местах разбросаны упаковки из под препаратов, защитные маски, катетеры и другое. При этом на упаковках можно разглядеть название ИП – Курьянова Е.В, где, судя по всему, были куплены медикаменты.

Об отходах рассказали горожане в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Очевидцы указали, что всего в трехстах метрах от медучреждений разбросаны мочеприемники и таблетки.

- Выехали в ленточный бор. Это ужас: на каждом шагу мусор. А ещё медицинские отходы, которые должны быть утилизированы отдельно от остального мусора, - рассказал житель Барнаула Игорь Лихоткин.

Кстати, медикаменты должны подвергаться обработке перед утилизацией. Их должны обеззараживать и дезинфицировать в печах, распределять в соответствии со степенью опасности для природы и распределять по специальным контейнерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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