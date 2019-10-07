В Алтайском крае сняли программу «Орла и решки»
Одна из ведущих программы «Орел и решка» телеканала «Пятница» Мария Горбань посетила Алтайский край. Съемочная группа снимала передачу про регион. Год назад ведущая отдыхала в соседнем регионе – Республике Алтай. Команда «Орла и решки» прошлась и по достопримечательностям краевой столицы.
О своих впечатлениях и путешествиях ведущая поделилась в соцсетях в профиле Instagram. Мария Горбань выложила фотографию с барнаульской набережной. Актриса написала, что она снова стала ведущей передачи о путешествиях. Теперь ей компанию составляет известная телеведущая Мария Миногарова.
Как стало известно из соцсетей ведущих, выпуск «Орла и решки» снимали в районе «Бирюзовой Катуни». Съемочная группа побывала на пасеке Вячеслава Колесникова, который известен как «Слава Медовуха». О том, когда выйдет выпуск про Алтайский край, пока неизвестно, сообщает «Алтайская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU