2019-10-07T07:45:45+03:00
Общество

В Алтайском крае сняли программу «Орла и решки»

БОРЗОВ Денис
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Фото: Instagram телеведущей Маши ГорбаньФото: Instagram телеведущей Маши Горбань
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Одна из ведущих программы «Орел и решка» телеканала «Пятница» Мария Горбань посетила Алтайский край. Съемочная группа снимала передачу про регион. Год назад ведущая отдыхала в соседнем регионе – Республике Алтай. Команда «Орла и решки» прошлась и по достопримечательностям краевой столицы.

О своих впечатлениях и путешествиях ведущая поделилась в соцсетях в профиле Instagram. Мария Горбань выложила фотографию с барнаульской набережной. Актриса написала, что она снова стала ведущей передачи о путешествиях. Теперь ей компанию составляет известная телеведущая Мария Миногарова.

Как стало известно из соцсетей ведущих, выпуск «Орла и решки» снимали в районе «Бирюзовой Катуни». Съемочная группа побывала на пасеке Вячеслава Колесникова, который известен как «Слава Медовуха». О том, когда выйдет выпуск про Алтайский край, пока неизвестно, сообщает «Алтайская правда».

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Орел и решка в Алтайском крае
14269 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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