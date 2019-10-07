Барнаульский футболист будет играть за сборную России

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-07T06:39:19+03:00

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Уроженец Барнаула Александр Соболев будет играть за сборную России вместо нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на страницу сборной России в Twitter.

- Нападающий самарских «Крыльев Советов» Соболев возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В активе 22-летнего игрока 10 забитых мячей (два — с пенальти) и три результативные передачи, - сообщает пресс-служба.

Смолов получил травму бедра в середине первого тайма домашнего матча 12-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:1). 29-летний футболист покинул поле на 20-й минуте.

На следующей неделе сборная России проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.

ИСТОЧНИК KP.RU