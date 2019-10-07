Барнаульский футболист будет играть за сборную России
Уроженец Барнаула Александр Соболев будет играть за сборную России вместо нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на страницу сборной России в Twitter.
- Нападающий самарских «Крыльев Советов» Соболев возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В активе 22-летнего игрока 10 забитых мячей (два — с пенальти) и три результативные передачи, - сообщает пресс-служба.
Смолов получил травму бедра в середине первого тайма домашнего матча 12-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:1). 29-летний футболист покинул поле на 20-й минуте.
На следующей неделе сборная России проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.
ИСТОЧНИК KP.RU