Воспитанником барнаульского «Динамо» заинтересовался лондонский «Арсенал»

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-07T05:41:49+03:00

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Воспитанник барнаульского «Динамо», а ныне нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о своем вызове в сборную России и интересе со стороны нескольких английских клубов.

Футболист рассказал, что сидел дома, когда узнал, что его вызвали в сборную. Ему позвонил Станислав Черчесов и призвал готовиться. «Готовься, скоро у тебя вылет» - сказал Черчесов. Соболева вызвали в сборную России по причине травмы нападающего «Локомотива» Федора Смолова. Барнаульский футболист при этом желает соотечественнику скорейшего восстановления.

Александр также рассказал, что не гонится за голами, но радуется, когда забитые мячи приносят его клубу победу.

« Если при моих голах «Крылья» уступают, то особого смысла в моих мячах и нет» - рассказывает футболист.

Кстати, появилась информация о том, что игроком интересуется лондонский «Арсенал». На матч «Сочи» - «Крылья Советов» приезжали скауты из клуба, чтобы понаблюдать за игрой Соболева. Ранее ходили слухи о том, что футболистом заинтересовался клуб «Манчестер Юнайтед», но они не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU