2019-10-07T05:21:38+03:00
Общество

В Барнауле пройдет осенняя ярмарка

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле пройдет осенняя ярмарка. Ярмарочные площадки будут организованы в каждом районе города 12 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

На ярмарку также приглашаются пенсионеры-садоводы для продажи излишков овощей и фруктов, выращенных на садовых участках. Ярмарка состоится с 10.00 до 14.00.

Ярмарочные площадки будут размещены по во всех районах города по следующим адресам:

пр-кт Ленина,71; пр-кт Красноармейский,131, ул.50 лет СССР,51а, пл.Народная, пр-кт Ленина,152, ул.Германа Титова,9, пр-кт Красноармейский,36, ул.Чайковского,21а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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