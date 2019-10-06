2019-10-06T13:45:31+03:00
Происшествия

Соцсети: в Барнауле девушку сбросили с крыши караоке-бара

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле обнаружили девушку в полубессознательном состоянии у караоке-бара «Унисон» на улице Энтузиастов, 16а. Предположительно, горожанку сбросили с крыши. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

- К нам поступила информация, что в воскресенье, 6 октября, около 6.50 была обнаружена в полубессознательном состоянии девушка, которая сообщила очевидцам, что ее скинули с крыши. Она рассказала, что с кем-то по лестнице поднялась на пристройку, и оттуда ее скинули. Она пролежала несколько часов, пока ее не обнаружили, - пишет сообщество.

Когда приехала полиция и скорая помощь, девушка уже находилась без сознания и не успела сказать, кто именно ее скинул. Пострадавшую увезли в ГБ №1.

Факт происшествия подтвердили в городском управлении МВД. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняются все подробности произошедшего, по итогу будет приятно процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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