2019-10-06T10:39:23+03:00
Общество

Барнаульская турфирма «кинула» 32 человека с путевками

Иван ОЛЕКСЮК
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Владелица организации сбежала из города, сейчас ее объявили в розыск за мошенничество (159 УК РФ).Владелица организации сбежала из города, сейчас ее объявили в розыск за мошенничество (159 УК РФ).Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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В Барнауле не менее 32 человек стали жертвами турфирмы, в которой они купили путевки. Организация являлась посредником, как и многие агентства, между туроператором и покупателем.

Барнаульская фирма брала деньги с клиентов, но не выкупала путевки, в результате пострадавшим причинен ущерб почти на два миллиона рублей. Владелица организации сбежала из города, сейчас ее объявили в розыск за мошенничество (159 УК РФ). Об этом сообщает канал «Unusual Crimes Barnaul».

- По началу дела её совместного с мужем кооператива шли неплохо, но когда выкупать путёвки стало абсолютно невыгодно, начались постепенные «кидки». То на качество и продолжительность тура, то на стоимость, а после компания окончательно перестала выполнять свои функции и просто выступила аккумулятором денег. Естественно, людей такой вариант не устроил, поэтому на турфирму полетели заявления за мошенничество (159 УК РФ). Бывший муж руководителя, как учредитель сей фирмы, под раздачу попал первым и смиренно принялся сотрудничать с полицией.

Сама женщина, когда запахло жареным, собрала вещички, двух своих детей и в начале сентября первым же рейсом покинула Барнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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